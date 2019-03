Sfiducia in Senato per il Ministro delle infrastrutture

Avviato al Senato l’esame delle mozioni di sfiducia per il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, presentate dal PD e da FI riguardanti l’alta velocità Torino-Lione, richiedendo inoltre le dimissioni immediate del ministro. Dopo l’illustrazione delle mozioni, un cartello mostrato dai senatori di Forza Italia reca la scritta “Toninelli lo facciamo per te”. All’episodio, il ministro replica: “Ho agito in totale coerenza e trasparenza”.