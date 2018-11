Sfigurata dopo un trattamento, a Padova

Cristina Guidetti, ex modella di 45 anni, ha raccontato di essere stata sfigurata dopo un'operazione di chirurgia estetica, con cicatrici le hanno fatto perdere il lavoro. Denunciato per questo il 62enne Massimo Rambotti, chirurgo di Padova che sottopose il 31 gennaio del 2012 la donna ad un intervento di resurfacing, un trattamento laser per la rimozione di alcune imperfezioni che la donna aveva chiesto.

"Dopo quella operazione sono rimasta sfigurata, riportando sul mio volto delle cicatrici che resteranno per sempre, nonostante i 42 trattamenti affrontati successivamente, che mi sono costati 93mila euro. Ho perso il mio lavoro di modella, atteso più di sei anni per vedere la sentenza di primo grado. Ad oggi non ho ricevuto nemmeno un euro di risarcimento. Vi sembra giustizia questa? A me no. Mi fidavo del medico, era tra i più stimati”, commenta amareggiata la donna.