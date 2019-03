Sfilata di Carnevale a Bologna, un bambino cade da un carro

Un bambino di due anni è caduto da uno dei carri di carnevale sfilati durante la parata di Bologna durante i festeggiamenti del Martedì Grasso. Il piccolo, trasportato in ambulanza al Maggiore di Bologna, è in condizioni gravissime. Arrivato alla clinica, è stato portato in sala operatoria e sottoposto ad intervento, per poi essere ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata e in pericolo di vita.