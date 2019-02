Sfrattato, viene trovato impiccato in garage

Morto il pensionato di 72 anni impiccatosi nel suo garage dopo la notifica dello sfratto esecutivo da casa sua, a Giussano in provincia di Monza. A trovarlo, il fabbro, che l’ha visto appeso con un laccio legato alla serranda. Arrivato in ospedale in condizioni disperate, il 72enne è morto all'ospedale Niguarda di Milano nelle ore successive. A tenerlo in vita, proprio il fabbro giunto sul luogo, che ha cercato di rianimarlo in diretta telefonica con il 118 in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.