Sgominata una banda composta da 28 cittadini romeni e da un ceco tra Milano e Monza

Sono rumeni, tutti imparentati fra loro e sono altamente specializzati in furti aggravati ai danni di concessionarie e rivenditori di autoveicoli, ditte e negozi di telefonia. Come se non bastasse sapevano anche perfettamente come ricettare la refurtiva. Sgominata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano una banda composta da 28 cittadini romeni ed uno ceco, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monza, hanno consentito di documentare l’esistenza del gruppo criminale, con basi operative a Milano e Monza, che realizzava i furti in gran parte del Nord Italia. In una circostanza, in particolare, dopo aver infranto il vetro di una concessionaria utilizzando un ariete, i malviventi sono riusciti a sottrarre 3 suv di ingente valore. Un bottino tutt'altro che indifferente