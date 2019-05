Simpatizzanti di destra aggrediti a Padova il 25 aprile, tre denunce

Tre militanti di un centro sociale di Padova sono stati denunciati dalla Digos per l'aggressione in un locale del Ghetto di Padova nei confronti di due simpatizzanti della destra avvenuto il 25 aprile scorso nel quale le due vittime sono rimaste ferite: nell’episodio, il referente provinciale di Padova di Casapound ed un militante della Lega di Padova in compagnia di altre persone, sono stati aggrediti da un gruppo di persone appartenenti al centro sociale “Pedro”, in seguito al quale sono state effettuate delle perquisizioni nelle abitazioni dei responsabili nel quale sono stati sequestrati gli abiti utilizzati durante il blitz alle vittime.