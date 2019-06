Sito della lega di Cremona hackerata

Anonymous hackera il sito internet della Lega locale pubblicando un messaggio contro le politiche migratorie del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Nettuno li salverebbe...tu li stai affondando tutti! ...dimenticando che sono persone anche loro", recita il messaggio allegato un'immagine del Dio del mare con il viso del leader della Lega davanti a un barcone in balia delle onde. L’episodio è avvenuto proprio nel giorno in cui Matteo Salvini è atteso a Cremona per un comizio.