Skybackbone Engenio: a Carpi nasce il più importante centro di clou computing d'Emilia

Il nuovo centro consente protezione e circolazione dei dati aziendali, attraverso una piattaforma utilizzata da parte di clienti primari operanti a livello nazionale e internazionale, sviluppata in partnership con i maggiori player internazionali della Information Communication Technology.

Complice il momento di ritrovato ottimismo per l’economia regionale, si è svolto ieri in un clima di grande progettualità e dialogo l’incontro inaugurale del nuovo centro operativo di Skybackbone Engenio, la factory tecnologica fondata nel 2013 a Carpi che in pochi anni ha saputo sviluppare tecnologie eccellenti nel mondo del Cloud Computing. Il nuovo centro consente protezione e circolazione dei dati aziendali, attraverso una piattaforma utilizzata da parte di clienti primari operanti a livello nazionale e internazionale, sviluppata in partnership con i maggiori player internazionali della Information Communication Technology.

Alla partecipata e vivace conferenza stampa moderata dal giornalista professionista Stefano Bergonzini, hanno parlato i vertici dell’azienda e della Città. Il direttore tecnico, Ing. Giuseppe Nale ha spiegato che «la digital transformation che oggi è al primo posto nelle agende tutti i consigli di amministrazione, consiste nel rendere immediatamente fruibili e in qualunque luogo del mondo tutti i dati e le informazioni relative all’azienda e ai suoi prodotti. Ciò che una volta era un moloch che obbligava a creare enormi data center interni, spesso velocemente obsoleti, viene sostituito da una tecnologia pulita e leggera che si chiama Cloud Computing e viaggia in una nuvola». Luca Bulgarelli sales Director ha aggiunto «siamo stati tra i primi a sperimentare il Cloud Computing in Italia proprio qui a Carpi, nel 1995 non esistevano ancora le linee adsl e il trasferimento dei dati avveniva a 56K. La multinazionale Sony ci chiese di aiutarli a condividere alcune loro piattaforme tecnologiche, così nacquero le prime sperimentazioni che ci hanno condotto qui e oggi con un po’ di orgoglio possiamo affermare di essere stati tra i pionieri del cloud computing in questa nazione».

Anche Marco Arletti presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Are Emilia Centro ha conferma il momento di miglioramento economico «la fusione con Bologna del nostro Ente ci ha fatto divenire la seconda realtà in Italia dopo Assolombarda, ci stiamo trasformando e diventando da organizzazione sindacale a promotori del business delle imprese associate, per questo ci serve molta tecnologia come quella che gli amici di Skybackbone Engenio stanno sviluppando qui a Carpi».

Il sindaco della Città Alberto Bellelli ha raccontato che « Carpi sta ritrovando centralità nel sistema del fashion , si è appena conclusa la tre giorni Moda Makers con 50 firme che sono venute qui a presentare le loro collezioni 2019, siamo convinti che questa prima ripresa economica sia stata sostenuta anche da politiche lungimiranti come il varo del programma Industry 4.0. Avere in città una piattaforma come Skybackbone Engenio è una risorsa importantissima perché la moda e il design viaggiano nel cloud oggi».

Si è parlato anche di cyberbullismo con l’intervento di Roberto Mirabile, presidente di La Caramella Buona Onlus, scelta quale charity partner dell’evento «grazie agli amici di Skybackbone Engenio per avere scelto noi quale Onlus per il charity 2018, dopo Hesperia Bimbi. Credo che l’impresa oggi debba guardare ai fatturati in primo luogo per creare benessere sul territorio, ma una azienda moderna deve darsi una missione etica e sociale, per crescere sana e condividere i problemi della società. Noi combattiamo da oltre 10 anni il cyberbullismo, tra i primi lo abbiamo denunciato quale fenomeno in crescita. Oggi la nostra rete ci permette di intervenire a sostegno delle famiglie e dei giovani che ne sono vittime, con una rete molto forte che va dalla prof. Roberta Bruzzone a Le Iene e altre trasmissioni e presidi medici con i quali collaboriamo».

Ha chiuso i lavori prima della rituale benedizione il Vescovo Mons. Francesco Cavina: «la chiesa è maestra di umanità e conosce bene il potere delle comunicazioni che devono essere tese a divulgare il bene e l’amicizia tra i popoli. Oggi noi come Diocesi attraverso una web radio entriamo nelle case cercando di portare una parola buona, un consiglio, un conforto, le tecnologie cambiano ma il messaggio di Cristo è sempre lo stesso ed è sempre valido, è il messaggio dell’amore».

Il nuovo centro si trova in Via Carlo Marx 160 A a Carpi ed offre sistemi informativi aziendali progettati da uno staff di ingegneri, per assicurare ad imprese di qualunque dimensione le prestazioni e la continuità di servizi del Cloud Dedicato, ovvero progettato per le esigenze di ciascuna realtà produttiva, di grandi, medie o piccolo-medie dimensioni.