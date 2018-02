Slot machine, sgominata banda dell'Est

I carabinieri di Venezia hanno sgominato un banda dell'Est Europa. Cinque persone, di nazionalità romena e moldava, sono state arrestate nell'ambito di un'operazione contro una banda accusata di 24 furti ai danni di sale poker e slot machine in Veneto. Sono accusati di furto aggravato in concorso.

I militari dell'Arma anno eseguito 4 provvedimenti di custodia cautelare in carcere, e un obbligo di dimora, emessi dal gip del Tribunale di Venezia. I capi di accusa riguardano 24 furti in esercizi pubblici commessi in 13 località delle province di Venezia e Padova, per un danno economico complessivo quantificato in oltre 130.000 euro, tra contati asportati e danni alle infrastrutture.

Numeroso il materiale sequestrato di presunta provenienza illecita, nonché l'attrezzatura e gli strumenti di effrazione utilizzati per i colpi.

Parallelamente è finita in carcere una sesta pesrona, latitante da tempo.