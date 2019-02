Smaltimento illecito di rifiuti, custodia cautelare per 15 persone

In corso d’esecuzione in diverse regioni d’Italia un ordinanza di custodia cautelare per 15 persone responsabili a vario titolo di traffico illecito di rifiuti, attività di gestione non autorizzata e intestazione fittizia di beni. Le indagini sono partite dall’incendio del capannone avvenuto il 14 ottobre 2018, durante il quale si sollevò una colonna di fumo nera visibile per chilometri, che rese irrespirabile l’aria per alcuni giorni. Si trattò infatti di 37mila tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente da un’associazione criminale, per un guadagno di oltre un milione di euro, sequestrati in via preventiva. Tra gli indagati figurano imprenditori, amministratori e gestori di società di smaltimento rifiuti.