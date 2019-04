Smantellato narcotraffico di cocaina a Verona

Eseguite dalla guardia di finanza di Verona, 6 misure cautelari per altrettanti sospettati nell’ambito di un’indagine per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Quattro cittadini marocchini sono finiti in carcere, mentre due italiani sono agli arresti domiciliari, tutti residenti nel Veronese. Le indagini hanno permesso di risalire ad un vero e proprio monopolio del mercato della cocaina, con almeno 120 clienti della provincia, tra cui alcuni dipendenti pubblici segnalati alla Prefettura.