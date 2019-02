Smog, limiti di legge sforati

Ritornano le misure antismog fino a giovedì, nei comuni dell’Emilia Romagna che continuano a sforare i limiti soglia previsti per i valori di Pm10, secondo un bollettino dell’Arpa. Interessate le città di Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini oltre a Riccione. Ampliate le limitazioni delle circolazioni dalle 8.30 alle 18.30 per tutti i veicoli Euro 4 e l’abbassamento delle temperature nelle abitazioni fino a 19 gradi. Atteso per giovedì il prossimo bollettino.