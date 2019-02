Società fantasma, smantellato gruppo criminale

Sequestrate alcune società del settore energetico e finanziario da parte dei Carabinieri di Torino, per un volume d’affari di 250 milioni di euro, durante un’inchiesta che ha condotto all’arresto di 6 persone, tra cui imprenditori del capoluogo Piemontese. A permettere le operazioni, un decreto di sequestro preventivo per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, per un totale di circa 2,5 milioni di euro. Il gruppo criminale operante in Italia e all’estero ha infatti costituito diverse società fantasma per ricevere i finanziamenti.