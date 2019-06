Sondrio, litiga con la convivente e le spara con un revolver

Dopo l'ennesima lite con la convivente, un uomo ha impugnato un revolver e le avrebbe sparato due colpi per poi prendere la figlia di un anno per scappare in una baita di montagna. L’uomo, residente a Berbenno in Valtellina in provincia di Sondrio è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato, mentre la donna è in ospedale non in pericolo di vita.