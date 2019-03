Sopralluogo in un campo nomadi, senatrice Bergonzoni aggredita da una 52enne

Il sottosegretario alla Cultura, la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, parla dell’episodio in cui una donna sinti di 52 anni che la colpì il 3 novembre 2014, durante un sopralluogo in un campo nomadi: "Eravamo alla fine del sopralluogo, quando una delle residenti dell'area di sosta mi ha aggredito. La signora pretendeva di andare in un campo lì dietro e darmi un pugno, poi sono stata insultata, mi ha dato uno schiaffo, un pugno nello stomaco e mi ha colpito con un calcio. Mentre andavamo via stavano raccogliendo delle pietre, ma sono stati fermati". Scagliatasi contro Borgonzoni per cacciarla, la donna è accusata di violenza privata e ingiurie.