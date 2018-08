Sottoposto a controllo, 20enne marocchino reagisce con calci e pugni a Reggio Emilia

Un ventenne marocchino, ha reagito in modo aggressivo a un controllo al quale è stato sottoposto perché riconosciuto come sospettato per il furto di una catenina d'oro il giorno precedente.

Ha sferrato pugni e calci agli agenti, per poi fuggire e la volante che lo ha inseguito, per evitare di investirlo, si è scontrata con due auto in sosta. Infine però la polizia di Reggio Emilia è riuscita a prenderlo e ad arrestarlo.

Scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, per un cellulare rubato che aveva in suo possesso. Se inoltre la collanina da lui indossata venisse riconosciuta dal proprietario, per lui scatterebbe anche l'accusa di furto con scippo.