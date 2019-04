Si spaccia per medico ma viene smascherato, a Robbio

Un uomo, spacciatosi per medico immunologo per oltre trent’anni, è stato smascherato e denunciato dai carabinieri di Robbio in seguito alla denuncia di una donna di Sant’Angelo Lomellina: secondo le indagini, il responsabile non risulta iscritto all’albo dei medici e il suo titolo di studio è il diploma di liceo classico. L’accusa rivolta nei suoi confronti è quella di usurpazione di funzioni pubbliche, esercizio abusivo di professione e sostituzione di persona. Oltre a visite a domicilio, il sedicente medico offriva consulti, prescriveva diete e analisi specialistiche.