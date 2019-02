Spacciatore di 81 anni preso a Milano

Arrestato dalla Polizia di Stato a Milano, un 81enne con l'accusa di spaccio di stupefacenti, in seguito ad alcune indagini sull’estesa rete di narcotraffico gestita proprio dall’anziano. Catturato l'1 febbraio in via Fleming, è stato portato via insieme ad un complice di 38 anni, con l’accusa di spaccio e detenzione abusiva di armi. Sequestrati inoltre di 10 chili di sostanze stupefacente e di due pistole all’interno dell’abitazione dell’uomo.