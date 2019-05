Spacciatore albanese arrestato a Piacenza

Il 27enne albanese arrestato dai carabinieri in provincia di Piacenza per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, sconterà tre anni e tre mesi di reclusione secondo un’ordine della corte di Appello di Venezia. L’uomo è stato riconosciuto colpevole per reati commessi tra il 2010 e il 2013, a causa del narcotraffico in una vasta area del nord est che comprendeva alcuni comuni della provincia di Trento, Verona, Padova e provincia.