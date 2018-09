Spara all’ex moglie e fugge via, caccia all’uomo nel Bergamasco

A Scanzorosciate in provincia di Bergamo, una donna di 62 anni è stata colpita e ferita a colpi di pistola, nei pressi di una casa in via San Pantaleone.

A spararle, si sarebbe rivelato essere il suo ex marito. L’uomo non si era mai rassegnato alla fine della relazione e si era recato a casa della donna per farle uno screzio tagliandole le ruote della macchina. Accortasi del fatto, la signora si sarebbe precipitata fuori per affrontare l’uomo. Una volta allontanatasi per rientrare in casa però, l’ex marito le avrebbe sparato alle spalle, almeno quattro colpi, dopodiché sarebbe fuggito via a bordo di una vespa.

La donna attualmente è ancora viva, seppur in condizioni gravissime. Intanto nel paese scatta la caccia all’uomo.