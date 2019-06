Spara al figlio 13enne della compagna, a Milano

Una guardia giurata ha sparato al figlio 13enne della sua nuova compagna durante un litigio, ferendolo al braccio in modo non grave, a Milano. L'uomo, di 45 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e secondo le prime informazioni il 13enne sarebbe intervenuto durante una discussione tra la madre e il suo nuovo compagno nel tentativo di difendere la donna, finendo per essere colpito al braccio. Secondo alcune informazioni inoltre, l’uomo sarebbe stato ubriaco al momento della lite.