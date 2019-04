Spara al ladro entrato in casa sua, richiesta l’assoluzione

Richiesta l’assoluzione per Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che nel luglio del 2013 ha sparato con un fucile al ladro di origini albanesi che stava tentando di rubare la macchina dal giardino dopo aver scassinato la serratura di casa. Dopo aver ferito l’uomo, Onichini ha caricato in macchina il ladro per portarlo a circa un chilometro da casa sua e abbandonarlo sanguinante. Dopo una condanna in primo grado a 4 anni e 11 mesi, è arrivata la richiesta di derubricazione del reato iniziale di tentato omicidio a lesioni colpose.