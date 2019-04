Spara alla moglie e si toglie la vita, a Ragusa

Un poliziotto di 42 anni, in servizio presso il comando di Ragusa, ha ucciso durante il sonno la moglie di 33 anni sparandole con la propria pistola d’ordinanza e infine dopo il gesto, ha rivolto l’arma contro se stesso e si è tolto la vita allo stesso modo. A darne l’allarme è stata la figlioletta della coppia, che aveva infatti due figli di 6 e 7 anni. I colleghi dell’uomo, giunti sul luogo non hanno potuto far altro che costatare la morte della coppia, riversa a terra vicino alla pistola d’ordinanza.