Spara ad un uomo in un bar, nel Reggiano

Giorgio Campani, operaio comunale in pensione, ha perso la vita dopo essere stato vittima di una sparatoria all’interno del Blue Bar di Rondinara di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Il killer, dopo essere entrato e compiuto il gesto, è uscito dal locale ed ha aspettato le forze dell’ordine, e una volta arrivati i carabinieri, l’uomo si è consegnato volontariamente ammettendo la sua colpevolezza: si tratta di Gianpietro Guidotti, un imprenditore agricolo da tempo in pessimi rapporti con la vittima per questioni di terreni. Secondo quanto appreso, l’episodio sarebbe stato il culmine di una lite su alcuni diritti di passaggio.