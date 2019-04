Sparano con una fiocina e colpiscono un uomo, a Modena

La Polizia di Modena ha arrestato due uomini per aver sparato con una fiocina da sub capendo un 50enne del posto che stava che si trovava li per caso, a piedi in via Pico della Mirandola. E’ stato uno dei due aggressori a chiamare la polizia, dichiarando di aver colpito un uomo per sbaglio e di avere problemi anche dei psichici. Arrestati entrambi per lesioni volontarie e porto abusivo di arma, e sono in carcere in attesa del processo per direttissima previsto nel tribunale di Modena.