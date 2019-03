Speleologo veneziano tratto in salvo da un abisso di 800 metri

Tratto in salvo dagli uomini del Soccorso alpino, uno speleologo di 49 anni rimasto bloccato nell'abisso di Obelix a circa 800 metri di profondità, nel territorio di Lusiana. L’uomo, originario di Monteviale in provincia di Venezia, ha affrontato l’abisso insieme alla compagna, ma al momento della risalita non è riuscito a raggiungere la donna all’uscita come concordato, facendo scattare l’allarme delle autorità. La compagna infatti, come accertato dai soccorsi in un secondo momento, aveva superato l’uomo lasciandolo inavvertitamente senza gli strumenti per risalire.