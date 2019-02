Sperona l’ex e da fuoco alla sua auto

Una donna di 40 anni è stata aggredita nell’area commerciale di Vercelli, zona Carrefour e Oviesse, da un uomo sui 50 anni con cui ha avuto una relazione in passato: l’uomo ha infatti speronato l’auto della donna, ha cosparso la sua auto con un liquido infiammabile ed ha appiccato il fuoco. Trasportata all'ospedale di Vercelli, la donna è stata poi trasferita al Cto di Torino in condizioni gravissime. Secondo le prime informazioni, la donna aveva già denunciato l’uomo per le minacce subite.