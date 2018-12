"A Christmas Carol": a Verona è arrivato il Natale

ALESSANDRO BIGLIARDI

Sabato 21 Dicembre, al Teatro Nuovo di Verona, e' andato in scena "A Christmas Carol - Il Musical" della Compagnia Bit. La serata ha registrato il tutto esaurito, con un pubblico di ogni età, bambini accompagnati da genitori, ragazzi,famiglie al gran completo, tutti con la stessa voglia di festeggiare il natale con qualche giorno d'anticipo.

Tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens, (inutile spiegare la trama, ormai nota), non ha subito grandi trasformazioni, restando fedele all'originale. Cast di oltre venti persone tra attori e comparse ed oltre venti bambini hanno dato luce a questo musical che ha scaldato il teatro in una sera gelida di Dicembre.

La regista, Melina Pellicano, ha cercato di essere il più' fedele possibile nell'adattamento del musical, a parte qualche differenza nella vicenda e nei personaggi. (come da lei più' volte spiegato, anche per rendere omaggio allo scrittore).

Lo spettacolo si apre con l'entrata in scena del piccolo Tim, figlio dell'impiegato sottopagato da Scrooge, il quale racconta di come Scrooge non sia mai capace di sorridere, restando sempre in collera con qualsiasi persona che gli rivolga la parola, per poi evidenziare di come sia un uomo solo, e nessuno si dovrebbe trovare solo la vigilia di natale.

Ebenezer Scrooge, magistralmente interpretato da Fabrizio Rizzolo, e' entrato nei cuori di tutti gli spettatori, alternando momenti divertenti ad altri di commozione, trascinando il pubblico per oltre due ore, e catapultandoli indietro nel tempo in una grigia e gelida Londra ottocentesca.

Scenografie d'impatto, vetrate appannate, nebbie, hanno ricreato perfettamente i luoghi dell'epoca, facendo correre anche brividi sulla schiena di chi ha assistito attonito a tutto lo spettacolo.

Finale pirotecnico, con canti e balli di tutti i partecipanti, con coriandoli di neve scesi dall'alto che hanno ricreato perfettamente il clima natalizio, di oggi e di ieri.

Il risultato e' stato un lunghissimo applauso da parte di tutti gli spettatori, che hanno anche apprezzato le parole pronunciate da Fabrizio Rizzolo, il quale ha ringraziato la Compagnia dell'opportunità' riservata, spiegando come oggi giorno sia difficile tradurre musical in italiano, in Italia e ottenere un risultato cosi soddisfacente.

La Tourne' della Compagnia proseguira' fino al 5 Gennaio al Teatro Coccia di Novara. Quindi, per chi fosse interessato a entrare nella magia di natale anche solo per poche ore, non potrò' farsi sfuggire l'occasione.