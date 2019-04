Spiagge pulite, vietata plastica e mozziconi

Una spiaggia, quella di Rimini, senza plastica e sigarette. Il comune di Rimini ha varato un’ordinanza balneare per il 2019 che prevede il divieto di sigarette, bicchieri e cannucce in plastica a favore di oggetti di carta o di materiale compostabile oppure lavabile e riutilizzabile. La messa al bando scatterà dal primo luglio per permettere agli operatori di smaltire eventuali scorte in possesso e sarà un provvedimento finalizzato al miglioramento dell'ambiente e della salute.