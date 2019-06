Spread in rialzo dopo la lettera di risposta all’Ue

Lo Spread Btp/Bund segna un andamento in rialzo in avvio di scambi sui mercati, in seguito alla lettera di risposta dell'Italia alla Ue sui conti pubblici. Dopo una chiusura di 287 punti venerdì sera, la nuova settimana apre a 290 punti base, dopo un massimo di 292 punti, attestando il rendimento del Btp al 2,68%.