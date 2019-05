Stalking verso la figlia, denunciata madre a Bibbiano

Una donna di 50 anni ha effettuato pratiche di stalking nei confronti della figlia di 20 anni finendo per essere denunciata dai carabinieri della stazione di Bibbiano, nella provincia di Reggio Emilia. A dare il via alle indagini è stata la stessa ragazza vittima della madre, che si è presentata dalle forze dell’ordine raccontando quanto accaduto. Dopo la separazione dei genitori, la giovane viveva insieme al padre, e aveva ricevuto minacce e offese dalla madre la quale aveva inoltre minacciato di diffondere in rete un filmato per ridicolizzare la vittima.