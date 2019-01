Stampava biglietti falsi per il museo Scrovegni di Padova

La Procura della Repubblica di Padova sta indagando indagato per falso e truffa un dipendente comunale, per aver venduto biglietti contraffatti per l’entrata al museo degli Scrovegni. L’uomo, 55enne residente in città, ha infatti venduto ai turisti i ticket falsi stampati a casa sua, intascando il guadagno per sé. Una segnalazione è poi giunta al Comune, facendo scattare le indagini alla Polizia Municipale e portando alle perquisizioni personali a carico dell'indagato.