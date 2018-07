Grande successo per la presentazione del "Formulario Lavoro Commentato" di Confimi Emilia

Giovedì 12 luglio presso la Sala Convegni dell’Hotel Real Fini Baia del Re, si è tenuta una importante giornata dedicata alla presentazione del “Formulario Lavoro Commentato” realizzato da Confimi Emilia, una pubblicazione di prestigio realizzata grazie al sostegno di PMI Sevizi Associati Srl e Confimi Formazione Emilia srl.

Nel corso della giornata seminariale è stato dedicato un ampio approfondimento all’analisi delle principali forme di esternalizzazione del lavoro, e dei contratti di lavoro c.d. atipici (contratto di agenzia, lavoro agile….).

L’evento è stato soprattutto un momento di confronto tra più di 80 imprenditori, consulenti, addetti ai lavori, organizzazioni sindacali che si sono confrontati con illustri professionisti a livello nazionale come l'avvocato Paola Salazar, l'avvocato Barbara Sabellico e il notaio Fabrizio De Pasquale i quali, oltre ad aver contribuito in modo determinante alla realizzazione del Formulario Lavoro, hanno anche partecipato come relatori all’evento modenese.

Il seminario ha visto la brillante partecipazione della dott.ssa Chiara Migliorin, funzionario che ricopre il ruolo di Responsabile Area lavoro e Amministrazione Personale di PMI Servizi Associati srl, il cui intervento ha permesso di chiarire il ruolo determinante delle società di Servizi e delle Società di Formazione nell’ambito dei processi di esternalizzazione.

Il momento di formazione, fortemente voluto dagli imprenditori del territorio, è stato realizzato grazie al contributo di PMI Servizi Associati e di Confimi Formazione Emilia, Edenred Italia, Margen S.p.A, Sai Elettric spa, Autoclub Concessionaria BMW Mini Modena e Sassuolo, Giuffrè Editore.

Soddisfatto anche Stefano Bianchi, Responsabile Area Lavoro e Relazioni sindacali di Confimi Emilia, che ha apostrofato così l'evento: "I più importanti cambiamenti del mercato del lavoro sono transitati in questi anni attraverso la rivisitazione dei modelli di organizzazione del lavoro: per questo abbiamo deciso di dedicare la pubblicazione all’analisi di alcuni istituti tipici che sono stati prevalentemente utilizzati in questi anni per rispondere alla recente crisi economica" il funzionario ha concluso dicendo: "Abbiamo, pertanto, dedicato questo approfondimento a temi sui quali i nostri imprenditori ci chiedevano un mirato approfondimento come ad esempio le forme di esternalizzazione del lavoro, i contratti di rete, il lavoro agile e il contratto di agenzia. Ringrazio le firme autorevoli che mi hanno accompagnato nella realizzazione di questo testo e tutti coloro che hanno preso parte a questo lavoro così complesso. Ringrazio, infine, gli sponsor e le società PMI Servizi Associati srl e Confimi Formazione Emilia Srl che sin dall’inizio hanno creduto nell’iniziativa e nella sua realizzazione"