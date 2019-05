Studente di 17 anni sparisce nel Lecchese, ritrovato il cadavere

Ritrovato il cadavere di un ragazzo scomparso da casa lunedì scorso, rinvenuto in un canneto accanto al fiume Adda tra Calolziocorte e Olginate, in provincia di Lecco. Si tratta del 17enne egiziano Omar Gabr, residente con la famiglia a Montevecchia. L’ultima volta era stato visto alla stazione di Calolziocorte e dopo la scomparsa i genitori avevano denunciato la sparizione facendo iniziare le ricerche di carabinieri, polizia locale e protezione civile. Il corpo è stato avvistato dall'elicottero dei vigili del fuoco che ha sorvolato la zona per le ricerche dello studente.