Studentessa cancella le proprie assenze dal registro, condannata a pulire l'aula

Per punizione dovrà pulire la propria aula scolastica. Aveva saltato le lezioni per una settimana, poi ha cercato di cancellare le assenze direttamente dal registro elettronico, ma è stata scoperta e condannata a ore extra di "lavori socialmente utili". La ragazza, come segnalato dal Corriere del Veneto e riportato dal sito Skuola.net, dopo aver effettuato una settimana di assenza non giustificata, ha pensato di cancellarla direttamente dal registro di classe. Così non doveva né giustificare l'assenza dalle lezioni, né temere per il voto in condotta o per il mancato raggiungimento dei giorni minimi di frequenza.

La ragazza in questione è una studentessa del liceo artistico di Verona.