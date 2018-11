Studenti occupano un’università a Padova

Sarebbero 120 gli studenti universitari aderenti alla sigla Udu (unione degli studenti universitari) che avrebbero occupato il dipartimento di Science Politiche in via del Santo a Padova, per protestare contro le politiche del Governo, responsabile della poca attenzione riservata agli atenei e ai luoghi dell’istruzione. "Come associazione studentesca non possiamo stare fermi; per questo abbiamo scelto di attivarci, occupando la facoltà di Scienze Politiche per mandare un messaggio chiaro al governo. Occupare l'università è il simbolo più chiaro di come sia un luogo bistrattato e trascurato da tempo, quello dell'istruzione e della formazione”. Intanto la situazione è tranquilla, seppur tenuta sotto controllo dalle forze dell’ordine.