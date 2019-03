Studenti in piazza per il clima a Bologna

E’ partito da Piazza Maggiore il corteo degli studenti aderenti allo sciopero per il clima organizzato in tutto il mondo, chiamato “Global Strike for Future”, a cui hanno partecipato non solo alunni, ma anche genitori, insegnanti e anziani. Gli studenti inoltre rendono omaggio a Greta Thunberg, la 16enne promotrice dei movimenti per il clima. Sul corteo commenta il sindaco di Castello d'Argile Michele Giovannini: "La politica deve ascoltare la scienza, fatti e poche chiacchiere. Dobbiamo impegnarci per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi".