Gli studenti scelgono il liceo all’estero

Dall’anno 2014 sono aumentati del 152% gli studenti che scelgono di frequentare una scuola straniera ospitati da una famiglia del posto. Proprio per promuovere questa tendenza il Wep, organizzazione internazionale per gli scambi culturali e linguistici nel mondo, organizza una conferenza di tre giorni a Caorle in provincia di Venezia per preparare i ragazzi al periodo di trasferta. Sono infatti circa 1.200 i giovani provenienti da tutta Italia giunti sul posto: "Lasciare casa e amici a 16 o 17 anni non è una scelta sempre facile. Per questo ogni anno organizziamo l'Orientation, perché abbiamo visto quanto sia utile per i ragazzi entrare in contatto con la cultura straniera nella quale per la prima volta dovranno muoversi contando solo sulle proprie forze. L'obiettivo è trasmettere ai ragazzi informazioni, conoscenze e curiosità sul paese che li ospiterà e renderli consapevoli del tipo di esperienza che si preparano a vivere”, spiega Lorenzo Agati, co-fondatore e direttore WEP Italia.