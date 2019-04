Stupra bambina di 3 anni, arrestato nigeriano irregolare a Brescia

Un nigeriano di 22 anni irregolare è stato arrestato a Brescia per l’accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia di una coppia di conoscenti, la quale ha appena 3 anni. A denunciarlo è stato il padre della vittima, dopo aver visto perdite di sangue dai genitali della piccola. Secondo gli accertamenti del Pronto Soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia, la violenza è stata effettivamente subita dalla bambina. Disposta la custodia cautelare in carcere per l’uomo, in attesa del processo.