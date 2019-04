Stuprano una ragazza in tre, arrestati a Reggio Calabria

Tre ragazzi di 20 anni sono stati arrestati dalla squadra mobile di Reggio Calabria per violenza sessuale di gruppo, nei confronti di una ragazza appena maggiorenne, avvenuta la notte di San Lorenzo. Secondo le ricostruzioni, i tre si sarebbero approfittati dello stato di ebbrezza della ragazza per condurla fuori dalla discoteca e abusare di lei sulla spiaggia, a turno. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno avveritto il personale della Polizia in servizio fuori dal locale che hanno soccorso la ragazza e chiamando un ambulanza per trasportarla in ospedale al fine di ricevere le cure del caso. Grazie ad intercettazioni telefoniche, attività di videosorveglianza, raccolta di testimonianze e analisi del Dna degli indagati, i magistrati hanno ottenuto la custodia cautelare in carcere dei tre presunti responsabili delle barbarie.