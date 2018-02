Stupro di coppia, condannati coniugi forlivesi

Una violenza sessuale di coppia: per questo è arrivata la condanna per due coniugi forlivesi. Nei giorni scorsi sono stati portati in carcere dai carabinieri, dove dovranno scontare una condanna definitiva per violenza sessuale di gruppo continuato. Lui, 58 anni, imprenditore, dovrà scontare sette anni e quattro mesi; lei, 38 anni, tre anni e cinque mesi. I fatti per cui sono stati processati risalgono al 2007 e al 2008, anche se le indagini della squadra mobile di Forlì-Cesena partirono nel 2010, dopo una segnalazione. Una giovane, all'epoca 23enne, fu assunta come donna delle pulizie e babysitter dei due figli minori. Quindici giorni dopo la ragazza fu invitata a casa dei coniugi per una cena che degenerò in un gioco erotico: fu legata al letto e marito e moglie abusarono di lei. La giovane subì uno shock e fece denuncia solo dopo tre anni di terapia psicologica. Dalle indagini emerse che anche una precedente baby sitter era stata violentata.