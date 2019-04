Stupro di gruppo, violentata una minorenne a Palermo

Quattro persone sono accusate di aver violentato una ragazza a Palermo durante lo scorso dicembre, in un parcheggio sotterraneo: la giovane, minorenne e ubriaca, è stata stuprata da alcuni ragazzi della stessa età. La polizia ha eseguito un’ordinanza per gli indagati, alcuni dei quali adesso sono ai domiciliari, mentre gli altri sono in comunità. L’accusa è di violenza sessuale di gruppo. E’ stato grazie alla visione dei filmati delle telecamere e i tabulati telefonici che le forze dell’ordine sono risalite ai colpevoli.