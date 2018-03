Già arrestato il delinquente che, a Milano, ha picchiato un ragazzo di 23 e violentato la sua fidanzata di 19 anni

Un giovane è stato fermato dai carabinieri perché ritenuto responsabile della "grave ed efferata aggressione" nei confronti di una coppia lunedì notte in via Chopin a Milano. Si tratta di Freylin Lopez Villa, cittadino colombiano di 24 anni, "già noto alle forze dell’ordine per reati non attinenti la sfera dei reati contro la persona", ha spiegato il maggiore Maurizio De Angelis, comandante dei Carabinieri della compagnia Milano porta Monforte.

Il 24enne che, "armato di pistola, li ha prima rapinati e poi ha percosso il ragazzo e violentato la ragazza", "è stato rintracciato in un parco pubblico vicino alla sua abitazione. Non ha proferito parola, non ha fatto riferimento alla nottata, non ha cercato di giustificarsi", ha continuato De Angelis sottolineando come si tratti di "un individuo che probabilmente non ha un lavoro fisso e vive di espedienti".