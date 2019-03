Sub padovano trovato morto in Egitto durante una vacanza

Un 50enne di San Giorgio in Bosco in provincia di Padova, è stato trovato senza vita al largo delle coste di Marsa Alam in Egitto, durante una vacanza nella località turistica. L’uomo indossava una tuta da sub, facendo pensare ad un possibile malore avuto durante un’immersione. Intanto le autorità locali portano avanti le indagini senza escludere alcuna pista. I ministero degli Esteri ha avvisato i carabinieri della Compagnia di Cittadella, che hanno informato la famiglia, i quali saranno ricongiunti con la salma nel giro di 5 giorni, in seguito all’autopsia.