Successo per il Salone Nautico di Venezia

Successone per il Salone Nautico di Venezia, che si chiude all'Arsenale con un totale di 27.000 presenze nei cinque giorni di apertura. Intanto il sindaco Luigi Brugnaro rilancia per le prossime edizioni: "Venezia è tornata regina dei mari nel senso culturale più aperto possibile. Abbiamo mostrato le nostre capacità nel design e nell’architettura della costruzione, recuperando le attività tradizionali. L'amministrazione ha già finanziato il Salone per altri due anni". Nel Salone si sono svolti 43 incontri di operatori e designer che hanno discusso dei vari aspetti della navigazione, dall’ambiente alla sostenibilità.