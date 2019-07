Suicidio in stazione, muore un 70enne sulla Bologna-Rimini

La circolazione ferroviaria è stata rallentata sulla linea Bologna-Rimini, a causa dell’investimento di una persona nei pressi della stazione di Gambettola, identificata dai primi accertamenti come un caso di suicidio di un uomo di circa 70 anni. Per consentire i rilievi, il traffico ferroviario è stato quindi sospeso in entrambe le direzioni fra Cesena e Santarcangelo di Romagna, causando ritardi fino a 60 minuti.