Supera un’auto e viene colpito da un tir, a Mantova

Deceduto un 21enne a Marmirolo in provincia di Mantova, in seguito ad un incidente stradale nel ritorno a casa da un turno di lavoro notturno in una fabbrica della zona. La causa dell’incidente è da ricercare in un probabile colpo di sonno o malore. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo a bordo della sua auto avrebbe sorpassato un altro veicolo, vendendosi arrivare addosso però un tir dalla corsia opposta, che nonostante il tentativo di frenare, gli è andato addosso frontalmente.