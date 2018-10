Surfista muore a Rimini a causa del vento

Un 63enne di San Giovanni in Marignano a Rimini, è morto ieri pomeriggio in mare per un incidente in kitesurf.

Secondo quanto appreso, era in mare a Cattolica, dove a causa delle fortissime raffiche di vento è stato scagliato sulla scogliera, morendo sul colpo.

La vittima si chiamava Mario Deriu, e sarebbe entrato in acqua mentre altri surfisti erano a riva.Ad un certo punto si sarebbe accorto che non c'erano le condizioni per surfare ma rientrando, una violenta folata l'ha sollevato dall'acqua e l'ha gettato contro gli scogli.

I compagni sono riusciti in fretta a recuperarlo, anche se per lui non c’era più niente da fare.