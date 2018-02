Canone Rai, si alza la soglia di coloro che non devono pagarlo. Ecco chi sono gli esentati

"E' stato appena firmato dai nostri ministri dell'Economia e dello Sviluppo economico un decreto che è importante, pur essendo una cosa limitata, perché aumenta la fascia di reddito per le persone over 75 esentate dal pagamento del canone della Rai. Il che vuol dire che i nuclei familiari over 75 - molto spesso si tratta di persone sole - che saranno esentati diventeranno 350mila dai 115mila di oggi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo all'Agenzia del Demanio.

"Rai prende positivamente atto del provvedimento del Governo che estende l’esenzione dal pagamento del canone agli over 75 con reddito inferiore a 8mila euro l’anno" afferma la stessa azienda in un comunicato. "La disposizione, volta a promuovere l’inclusione sociale - aggiunge - è in linea con analoghe misure già in atto per i principali broadcaster pubblici europei ed è in completa sintonia con i principi di uguaglianza sostanziale e di libero accesso all’informazione sanciti dalla Costituzione e propri della mission Rai. Il sostegno alle fasce più deboli della popolazione rappresenta un valore imprescindibile per il servizio pubblico radiotelevisivo".