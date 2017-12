Investe e finge di soccorrere un anziano poi fugge, tassista denunciato

Invesete un uomo, lo carica sull'auto per fingere di soccorrerlo, poi più avanti lo scarica in strada e se ne va. La Polizia locale di Milano ha rintracciato e denunciato un tassista 61enne che, lo scorso 28 novembre, aveva finto di soccorrere un anziano dopo averlo investito sulle strisce pedonali ma poi lo ha lasciato da solo in strada ed è fuggito. L'episodio è avvenuto in via Melchiorre Gioia all'intersezione con via Monte Grappa.

Subito dopo l'investimento il tassista, in quel momento in servizio ma senza clienti a bordo, aveva caricato l'infortunato sul proprio veicolo per simulare l'immediato soccorso agli occhi dei testimoni, ma subito dopo lo ha lasciato di nuovo in strada.

Per non rischiare di essere rintracciato, aveva anche fornito all'anziano un biglietto con nome e numero di telefono falsi.

E' stato identificato e denunciato per omissione di soccorso in incidente stradale con feriti. La polizia locale lo ha incastrato grazie alle telecamere.